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Жильё с видом на горы в Municipal Unit of Thebes, Греция

5 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в ampelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 4 спальни в ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 4 спальни в ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 комната в ampelochori, Греция
Коттедж 1 комната
ampelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 425,000
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
Квартира 3 спальни в ampelochori, Греция
Квартира 3 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
€ 160,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Thebes, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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