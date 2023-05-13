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Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Thebes, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 4 спальни в ampelochori, Греция
Коттедж 4 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 комната в ampelochori, Греция
Коттедж 1 комната
ampelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 425,000
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Thebes, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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