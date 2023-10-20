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Коттеджи в Municipal Unit of Thebes, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€350,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€180,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
€425,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Thebes, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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