Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. Municipality of Thiva
  6. Квартиры

Квартиры с видом на море в Municipal Unit of Thebes, Греция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в ampelochori, Греция
Квартира 3 спальни
ampelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
€ 160,000
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Thebes, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти