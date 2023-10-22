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Жильё в Municipal Unit of Thebes, Греция

дома
8
9 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Ambelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€200,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
€235,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
€285,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ambelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ambelochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€367,500
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€350,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€180,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
€425,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€160,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Thebes, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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