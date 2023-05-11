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Жильё в Таврос, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 255,000

Параметры недвижимости в Таврос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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