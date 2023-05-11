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Дома в Municipal unit of Stavroupoli, Греция

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Дом 5 спален
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
€ 367,000
Коттедж 9 спален в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коттедж 9 спален
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000

Параметры недвижимости в Municipal unit of Stavroupoli, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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