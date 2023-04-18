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Купить таунхаус с видом на море в Municipal Unit of Solygeia, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 389,000
Продается таунхаус площадью 158 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Solygeia, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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