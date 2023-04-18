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Купить недвижимость с видом на горы в Municipal Unit of Solygeia, Греция

5 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 5 спаленв Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 445 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Коттедж 7 спаленв Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Corinth, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Solygeia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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