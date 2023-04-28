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Коттеджи с бассейном в Municipal Unit of Solygeia, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Корфос, Греция
Коттедж 5 спален
Корфос, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Solygeia, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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