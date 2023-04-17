Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Sikyona
  6. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на горы в Municipal Unit of Sikyona, Греция

Кьятон
1
Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 5 спаленв Paralia, Греция
Таунхаус 5 спален
Paralia, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 4 спальнив pasio, Греция
Таунхаус 4 спальни
pasio, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sikyona, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти