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Купить недвижимость с видом на горы в Municipal Unit of Sikyona, Греция

Кьятон
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Paralia, Греция
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 156,900
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Таунхаус 5 спаленв Paralia, Греция
Таунхаус 5 спален
Paralia, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Квартира 2 спальнив Paralia, Греция
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 138,000
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Таунхаус 4 спальнив pasio, Греция
Таунхаус 4 спальни
pasio, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Коттедж 3 спальнив Кьятон, Греция
Коттедж 3 спальни
Кьятон, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 211 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sikyona, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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