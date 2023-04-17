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Купить коттедж в Municipal Unit of Sikyona, Греция

Кьятон
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Кьятон, Греция
Коттедж 3 спальни
Кьятон, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 211 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sikyona, Греция

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