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Купить квартиру с видом на горы в Municipal Unit of Sikyona, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Paralia, Греция
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 156,900
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
Квартира 2 спальнив Paralia, Греция
Квартира 2 спальни
Paralia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 138,000
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sikyona, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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