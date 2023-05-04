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Жильё в Municipal Unit of Sfakiates, Греция

1 объект найдено
Шале 3 спальни в Lazarata, Греция
Шале 3 спальни
Lazarata, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
€ 190,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sfakiates, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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