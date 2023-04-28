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Таунхаусы с видом на море в Municipal Unit of Saronikos, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 2 спальни
Лутра Ореас Еленис, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Таунхаус 4 спальни в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутра Ореас Еленис, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 247,000
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 2 спальни в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 2 спальни
Лутра Ореас Еленис, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Saronikos, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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