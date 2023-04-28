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Жильё с бассейном в Municipal Unit of Saronikos, Греция

1 объект найдено
Вилла 7 спален в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален
Лутра Ореас Еленис, Греция
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Saronikos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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