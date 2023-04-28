Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Corinth

Жильё с видом на горы в Municipal Unit of Saronikos, Греция

6 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лутра Ореас Еленис, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уров…
Вилла 7 спален в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален
Лутра Ореас Еленис, Греция
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Таунхаус 2 спальни в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 2 спальни
Лутра Ореас Еленис, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Таунхаус 4 спальни в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутра Ореас Еленис, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 247,000
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Вилла 4 спальни в Рито, Греция
Вилла 4 спальни
Рито, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 2 спальни в Катакали, Греция
Коттедж 2 спальни
Катакали, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Saronikos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти