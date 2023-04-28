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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Saronikos, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Катакали, Греция
Коттедж 2 спальни
Катакали, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Saronikos, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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