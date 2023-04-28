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Квартиры в Municipal Unit of Saronikos, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Лутра Ореас Еленис, Греция
Квартира 1 спальня
Лутра Ореас Еленис, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 40,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Saronikos, Греция

с видом на горы
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с бассейном
с видом на озеро
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