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Купить вилла в Municipal Unit of Rio, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Platani, Греция
Вилла 6 спален
Platani, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Rio, Греция

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