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Купить таунхаус в Municipal Unit of Psychiko, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Psychiko, Греция

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с бассейном
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