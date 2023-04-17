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Купить недвижимость с видом на горы в Municipal Unit of Psychiko, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 190,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Psychiko, Греция

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