Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Filothei - Psychiko
  6. Коттеджи

Купить коттедж в Municipal Unit of Psychiko, Греция

Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,186,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,186,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Psychiko, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти