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  5. Municipality of Filothei - Psychiko

Купить недвижимость в Municipal Unit of Psychiko, Греция

8 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 190,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 388,500
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 336,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 1 спальняв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 190,000
Продается квартира площадью 61 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,186,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,186,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Psychiko, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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