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Таунхаусы с видом на море в Municipal Unit of Patras, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Mpalas, Греция
Таунхаус 4 спальни
Mpalas, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уровн…
Таунхаус 4 спальни в Mpalas, Греция
Таунхаус 4 спальни
Mpalas, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 178 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Patras, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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