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Купить недвижимость с видом на море в Municipal Unit of Patras, Греция

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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Patras, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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