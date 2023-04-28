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Коттеджи в Municipal Unit of Patras, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в charadros, Греция
Коттедж 4 спальни
charadros, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 2 спальни в Mpalas, Греция
Коттедж 2 спальни
Mpalas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 74 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Коттедж 7 спален в Skioessa, Греция
Коттедж 7 спален
Skioessa, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Patras, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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