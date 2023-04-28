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Квартиры в Municipal Unit of Patras, Греция

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9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 1 спальня в Skioessa, Греция
Квартира 1 спальня
Skioessa, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 39,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 1 спальня в Skioessa, Греция
Квартира 1 спальня
Skioessa, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 60,000
Продается квартира площадью 39 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
Квартира 1 комната в Skioessa, Греция
Квартира 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 28,000
Продается квартира площадью 28 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Квартира 1 комната в Skioessa, Греция
Квартира 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат -1/1 Этаж
€ 28,000
Продается квартира площадью 28 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на цокольн…
Квартира 2 спальни в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
Квартира 3 спальни в Skioessa, Греция
Квартира 3 спальни
Skioessa, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 255,000
Продается квартира площадью 175 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмо…
Квартира 2 спальни в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 78 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмом…
Квартира 1 комната в Skioessa, Греция
Квартира 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 94,000
Продается квартира 50 кв.м. в городе Патра. Квартира расположена на четвертом этаже, и состо…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Patras, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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