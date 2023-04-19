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Купить недвижимость в Municipal Unit of Patras, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив romanos, Греция
Таунхаус 3 спальни
romanos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Patras, Греция

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