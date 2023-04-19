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Купить коттедж с видом на горы в Municipal Unit of Parnassos, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комнатав Эпталофос, Греция
Коттедж 1 комната
Эпталофос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Котедж находится в поселке Епталофос, вблизи зимнего курорта Арахова. Арахова – поисти…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Parnassos, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
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