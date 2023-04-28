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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Paravola, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
kallithea, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Paravola, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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