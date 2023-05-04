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Таунхаусы в Municipal Unit of Paralia, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спален в Патры, Греция
Таунхаус 5 спален
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 165,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Paralia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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