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Коттеджи в Municipal Unit of Paralia, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 390,000
Коттедж 2 спальни в Патры, Греция
Коттедж 2 спальни
Патры, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Коттедж 5 спален в Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 3,200,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Paralia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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