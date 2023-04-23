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Жильё в Municipal Unit of Papagou, Греция

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
4 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 248,000
Продается квартира площадью 172 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Квартира 2 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Papagou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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