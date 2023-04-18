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Купить недвижимость с видом на море в Municipal Unit of Palairos, Греция

1 объект найдено
Вилла 1 комнатав plagia, Греция
Вилла 1 комната
plagia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается вилла площадью 103 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море, на горы, на лес.…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Palairos, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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