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Купить недвижимость в Municipal Unit of Neapoli, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив Municipality of Agrinio, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Agrinio, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Neapoli, Греция

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