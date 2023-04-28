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Таунхаусы в Municipal Unit of Nea Tiryntha, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 6 спален в Nea Tiryntha, Греция
Таунхаус 6 спален
Nea Tiryntha, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 470,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nea Tiryntha, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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