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Квартиры в Нью-Филадельфия, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Philadelfia - Chalkidona, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Philadelfia - Chalkidona, Греция
1 ванных комнат 74 м²
€ 100,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Nea Filadelfeia - 74 Sq.m., 2 Bedrooms,…
Квартира 2 спальни в Municipality of Philadelfia - Chalkidona, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Philadelfia - Chalkidona, Греция
1 ванных комнат 75 м²
€ 92,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Nea Filadelfeia - 75 Sq.m., 2 Bedrooms,…

Параметры недвижимости в Нью-Филадельфия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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