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Коттеджи в Municipal Unit of Nafplio, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Lefkakia, Греция
Коттедж 1 комната
Lefkakia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія, рядом с городом На…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafplio, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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