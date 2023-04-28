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Квартиры в Municipal Unit of Nafplio, Греция

Нафплион
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Aria, Греция
Квартира 2 спальни
Aria, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни в Нафплион, Греция
Квартира 2 спальни
Нафплион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 280,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
Квартира 3 спальни в Нафплион, Греция
Квартира 3 спальни
Нафплион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafplio, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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