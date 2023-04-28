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Жильё в Municipal Unit of Nafplio, Греция

Нафплион
3
6 объектов найдено
Дом 5 спален в Нафплион, Греция
Дом 5 спален
Нафплион, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 590,000
02/02/2022 Предлагая отличный вид на море и легкий доступ ( всего в 100 метрах ) к красивому…
Таунхаус 4 спальни в Нафплион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Нафплион, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Квартира 2 спальни в Aria, Греция
Квартира 2 спальни
Aria, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальни в Нафплион, Греция
Квартира 2 спальни
Нафплион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 280,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
Коттедж 1 комната в Lefkakia, Греция
Коттедж 1 комната
Lefkakia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія, рядом с городом На…
Квартира 3 спальни в Нафплион, Греция
Квартира 3 спальни
Нафплион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafplio, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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