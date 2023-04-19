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  5. Municipality of Nafpaktia

Купить недвижимость с видом на море в Municipal Unit of Nafpaktos, Греция

Навпактос
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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Nafpaktia, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafpaktos, Греция

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