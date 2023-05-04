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Жильё в Municipal Unit of Methana, Греция

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Methana, Греция
Дом 2 комнаты
Methana, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Methana, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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