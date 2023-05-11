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Виллы с бассейном в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

Лутракион
4
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6 объектов найдено
Вилла 5 спален в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 610,000
Вилла 1 спальня в Pisia, Греция
Вилла 1 спальня
Pisia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Вилла 6 спален в kallithea, Греция
Вилла 6 спален
kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,380,000
Вилла 4 спальни в Перахора, Греция
Вилла 4 спальни
Перахора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 890,000
Вилла 5 спален в Лутракион, Греция
Вилла 5 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Вилла 7 спален в Лутракион, Греция
Вилла 7 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,200,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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