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Таунхаусы с бассейном в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

Лутракион
9
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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 360,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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