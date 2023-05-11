Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
  6. Таунхаусы

Таунхаусы в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

Лутракион
9
Таунхаус В архив
Очистить
14 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 265,000
Таунхаус 4 спальни в kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 360,000
Таунхаус 4 спальни в Pisia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Таунхаус 2 спальни в Pisia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Таунхаус 2 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 210,000
Таунхаус 5 спален в kallithea, Греция
Таунхаус 5 спален
kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 425,000
Таунхаус 4 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 530,000
Таунхаус 4 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 310,000
Таунхаус 3 спальни в Агиос Хараламбос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Агиос Хараламбос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 210,000
Таунхаус 2 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 200,000
Таунхаус 4 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 210,000
Таунхаус 4 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 190,000
Таунхаус 4 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Таунхаус 3 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 200,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти