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  5. Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi

Жильё с видом на горы в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

Лутракион
36
45 объектов найдено
Вилла 5 спален в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 610,000
Таунхаус 3 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 265,000
Квартира 2 спальни в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 205,000
Коттедж 3 спальни в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 275,000
Квартира 2 спальни в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 180,000
Коттедж 5 спален в kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 900,000
Коттедж 4 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 375,000
Квартира 1 спальня в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Вилла 1 спальня в Pisia, Греция
Вилла 1 спальня
Pisia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Таунхаус 4 спальни в Pisia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 6 спален в Лутракион, Греция
Коттедж 6 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 300,000
Коттедж 3 спальни в Agia Sotira, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Sotira, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 375,000
Вилла 6 спален в Agia Sotira, Греция
Вилла 6 спален
Agia Sotira, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,060,000
Коттедж 1 комната в Agia Sotira, Греция
Коттедж 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Квартира 3 спальни в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 350,000
Таунхаус 2 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 210,000
Коттедж 4 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 1 спальня в kallithea, Греция
Коттедж 1 спальня
kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 107,000
Таунхаус 5 спален в kallithea, Греция
Таунхаус 5 спален
kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 425,000
Коттедж 4 спальни в Pisia, Греция
Коттедж 4 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Квартира 3 спальни в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 215,000
Вилла 6 спален в Лутракион, Греция
Вилла 6 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,060,000
Таунхаус 4 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 530,000
Коттедж 5 спален в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Квартира 1 спальня в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/1
€ 80,000
Коттедж 4 спальни в Перахора, Греция
Коттедж 4 спальни
Перахора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 330,000
Коттедж 9 спален в Лутракион, Греция
Коттедж 9 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Квартира 1 спальня в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 118,000
Таунхаус 4 спальни в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 310,000
Коттедж 4 спальни в Кирас Вриси, Греция
Коттедж 4 спальни
Кирас Вриси, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 400,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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