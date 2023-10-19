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Дома в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

Лутракион
18
45 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€610,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
€750,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€900,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€300,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€360,000
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pisia, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pisia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 378 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€750,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Pisia, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€450,000
Вилла 1 комната с furnishings, с патио в Перахора, Греция
Вилла 1 комната с furnishings, с патио
Перахора, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Выполненная в Cредиземноморском стиле вилла,уютно расположилась неподалеку от курортного гор…
€3,50 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Kallithea, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€1,38 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agia Sotira, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Sotira, Греция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 кладовы…
€375,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agia Sotira, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Sotira, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€1,06 млн
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agia Sotira, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается недостроеный коттедж 75 кв.м. на земельном участке 500 кв.м.. Объект находится в о…
€110,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€210,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€250,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Pisia, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Pisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€290,000
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 51 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из одной спальной ко…
€107,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
€425,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Перахора, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 спальных …
€890,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Pisia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из 4 спальных комна…
€310,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 509 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
€1,06 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Pisia, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Pisia, Греция
Комнаты 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Предлагаютсяна продажу 2недостроенныхкоттеджа, площадью в 80кв.мкаждый
€750,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Pisia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 293 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€960,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€530,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€450,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перахора, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перахора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€360,000

Типы недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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