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Греция
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
Дома
Дома в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция
Лутракион
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45 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
4
3
145 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
7
3
250 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
4
3
135 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
8
4
350 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
8
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€610,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
5
3
245 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
8
4
330 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€900,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kallithea, Греция
6
2
230 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€300,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings
Kallithea, Греция
6
2
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€360,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pisia, Греция
2
1
378 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€750,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pisia, Греция
6
2
207 м²
1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с furnishings, с патио
Перахора, Греция
1
500 м²
1
Выполненная в Cредиземноморском стиле вилла,уютно расположилась неподалеку от курортного гор…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kallithea, Греция
8
5
380 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€1,38 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Sotira, Греция
4
160 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 кладовы…
€375,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Sotira, Греция
10
3
300 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€1,06 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Sotira, Греция
1
1
Продается недостроеный коттедж 75 кв.м. на земельном участке 500 кв.м.. Объект находится в о…
€110,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kallithea, Греция
7
2
210 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с furnishings
Pisia, Греция
6
1
175 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€290,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
2
1
51 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 51 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из одной спальной ко…
€107,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
7
4
240 м²
1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
€425,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Перахора, Греция
6
7
370 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 спальных …
€890,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Pisia, Греция
4
2
160 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из 4 спальных комна…
€310,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
11
5
509 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
€1,06 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Pisia, Греция
1
160 м²
1
Предлагаютсяна продажу 2недостроенныхкоттеджа, площадью в 80кв.мкаждый
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pisia, Греция
6
2
293 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 293 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€960,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
6
3
330 м²
1
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€530,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перахора, Греция
7
2
270 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лутракион, Греция
6
2
165 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перахора, Греция
6
2
164 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€360,000
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Типы недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora
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