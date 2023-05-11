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Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

Лутракион
9
Коттедж В архив
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18 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 780,000
Коттедж 3 спальни в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 275,000
Коттедж 5 спален в kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
kallithea, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 900,000
Коттедж 4 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 375,000
Коттедж 1 комната в Лутракион, Греция
Коттедж 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 165,000
Коттедж 3 спальни в Agia Sotira, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Sotira, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 375,000
Коттедж 1 комната в Agia Sotira, Греция
Коттедж 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Коттедж 4 спальни в kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 4 спальни в Pisia, Греция
Коттедж 4 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 960,000
Коттедж 5 спален в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 5 спален в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Коттедж 4 спальни в Перахора, Греция
Коттедж 4 спальни
Перахора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 330,000
Коттедж 9 спален в Лутракион, Греция
Коттедж 9 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Коттедж 4 спальни в Кирас Вриси, Греция
Коттедж 4 спальни
Кирас Вриси, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 400,000
Коттедж 3 спальни в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Коттедж 2 спальни в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 480,000
Коттедж 4 спальни в Лутракион, Греция
Коттедж 4 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 670,000
Коттедж 6 спален в Лутракион, Греция
Коттедж 6 спален
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 700,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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